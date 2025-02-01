"Ты попробуй сними с меня его": иноземная женщина залезла в бассейн в костюме, игнорировав правила и замечания всех людей аквапарка

Avia.pro - СМИ Мытищи, аквапарк «Ква-Ква»: спортивный костюм vs правила, или как устроить локальный водный кризис Вчера в аквапарке «Ква-Ква» произошло происшествие, которое, как выяснилось, повлекло за собой лютые дебаты и экономические кризисы.