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Сотрясение мозга и потеря памяти: принцесса Анна госпитализирована в Бристоле

Сотрясение мозга и потеря памяти: принцесса Анна госпитализирована в Бристоле

Букингемский дворец отменил участие сестры короля во всех запланированных мероприятия. Принцесса Анна пострадала из-за любви к верховой езде LEGION-MEDIAЭтот год определенно стал злосчастным для семьи британского монарха.

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