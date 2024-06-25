Сотрясение мозга и потеря памяти: принцесса Анна госпитализирована в Бристоле

Букингемский дворец отменил участие сестры короля во всех запланированных мероприятия. Принцесса Анна пострадала из-за любви к верховой езде LEGION-MEDIAЭтот год определенно стал злосчастным для семьи британского монарха.
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