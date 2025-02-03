Генсек ЛАГ: Израиль хочет сделать сектор Газа непригодным для проживания

REUTERS/Mahmoud Issa Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ходе встречи с временным специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг назвал целью Израиля создание в секторе Газа непригодных для проживания условий, пишет палестинское агентство WAFA.
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