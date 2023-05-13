TFIGlobal: Польша сделала рискованный ход в игре вокруг Калининграда

Недавнее решение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец вызвало серьезные споры. Российский город расположен между Польшей и Литвой на берегу Балтийского моря, и ключевым стратегическим местом для военного и ядерного потенциала страны.
Недавнее решение Варшавы переименовать Калининград в Крулевец вызвало серьезные споры. Российский город расположен между Польшей и Литвой на берегу Балтийского моря, и ключевым стратегическим местом для военного и ядерного потенциала страны.
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