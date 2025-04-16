Икра по закону: ФСИН отказалась убирать икру из магазинов при СИЗО

МОСКВА, 16 апреля, ФедералПресс. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не сочла нужным исключать деликатесы – такие как красная икра – из ассортимента интернет-магазинов при следственных изоляторах.
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