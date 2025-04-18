Руководитель Белого мыса рассказал о концепции винного города

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Современный музей вина имени Льва Голицына на территории "Белого мыса" в Геленджике включит в себя иммерсивный макет винного завода, современные лаборатории, а вместо энотек там будут рестораны-посольства известных российских виноделен, которые через меню, интерьер и … .