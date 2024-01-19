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Михаил Хазин разоблачил большой обман чиновников по поводу значительного роста благосостояния граждан России, указав на одну нестыковку: "Опаньки".

Михаил Хазин разоблачил большой обман чиновников по поводу значительного роста благосостояния граждан России, указав на одну нестыковку: "Опаньки".

ФОТО: ЦАРЬГРАД : ХАЗИН РАЗРУШИЛ ОБМАН ЧИНОВНИКОВ, УКАЗАВ НА ОДНУ НЕСТЫКОВКУ: "ОПАНЬКИ" Михаил Хазин разоблачил большой обман чиновников по поводу значительного роста благосостояния граждан России, указав на одну нестыковку: "Опаньки".

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