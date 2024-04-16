В России предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В России предложили установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ, сообщили в "Известиях" со ссылкой на законопроект с поправками в Трудовой кодекс, который внесет в Госдуму фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.