Экономист рассказал о будущем рубля

В ближайшее время рубль будет укрепляться, но не так последовательно, как это было в марте-апреле прошлого года, это займет определенное время, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
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