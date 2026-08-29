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В парламенте Ирана обвинили Бессента во лжи о перевозке нефти

В парламенте Ирана обвинили Бессента во лжи о перевозке нефти

Zuma/TASS Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 29 августа обвинил министра финансов США Скотта Бессента в распространении дезинформации о перевозке 130 миллионов баррелей нефти.

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