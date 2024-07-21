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SHAMAN признал свой вклад в выход Байдена из президентской гонки

"Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!". Такой публикацией в воскресенье, 21 июля, поделился музыкант и певец Ярослав Дронов под псевдонимом SHAMAN.

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