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Россиянин Кирилл Куцков поднялся на подиум первого этапа «Формулы-4» Саудовской Аравии

Россиянин Кирилл Куцков поднялся на подиум первого этапа «Формулы-4» Саудовской Аравии

В Кувейте состоялся первый зачетный этап «Формулы-4» Саудовской Аравии 2024 года. На автодроме «Кувейт Мотор Таун» прошли четыре заезда, и в одном из них российский пилот Кирилл Куцков, прошлогодний чемпион мира по картингу в классе OK, завоевал второе место.

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