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Два российских бойца за две минуты зачистили позиции ВСУ на юге ДНР

Два российских бойца за две минуты зачистили позиции ВСУ на юге ДНР

Иван Бобрушко, военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, который оказался в плену, сообщил, что их позиции в районе села Комар на юге Донецкой Народной Республики были атакованы двумя российскими бойцами.

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