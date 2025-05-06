Два российских бойца за две минуты зачистили позиции ВСУ на юге ДНР

Иван Бобрушко, военнослужащий 23-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, который оказался в плену, сообщил, что их позиции в районе села Комар на юге Донецкой Народной Республики были атакованы двумя российскими бойцами.
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