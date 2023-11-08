Путин: Некоторые страны стремятся разрушить отношения СНГ

Странам-участникам СНГ следует превентивно работать над безопасностью объединения, проводить совместную информационную и аналитическую политику совбезов, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей советов безопасности стран Содружества.
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