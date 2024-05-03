Сенатор Пушков связал с игрой на понижение план Байдена реже говорить об Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков связал планы президента США Джо Байдена реже упоминать Украину во время предвыборной кампании с "игрой на понижение", поскольку "чрезмерная истерия" вокруг плохих перспектив Украины и угрозы со стороны России работает против него во внутренней политике.
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