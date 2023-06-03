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  • Александр Пятнистый
    Для этого они должны смочь это сделать...Не надо идеализировать ВСУ, ведь и им по башке прилетит раньше ЛембергаВо Львове хвастаю...
  • Россиянин
    НЕ радуйтесь, на фото будущее Львова. ВСУ также поступят с вашим городом.Во Львове хвастаю...
  • Лев Добрый
    Наверное надо проверить наше оружие по территории "таксы Британии", ЧТОБЫ УБЕДИЛСЯ ЭТОТ ЛЫСЫЙ БАЛВАН!👀👍👈🖕ФСВТС: заявление ...

"Скоро к Путину начнет выстраиваться очередь": Кедми пролил свет на будущее западников

"Скоро к Путину начнет выстраиваться очередь": Кедми пролил свет на будущее западников

42K прочитали Санкционная борьба между Западом и Россией идет уже давно, и за это время наша страна смогла как следует укрепить свою экономику и научилась жить в условиях постоянных ограничений и несговорчивости торговых партнеров.

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