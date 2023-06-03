"Скоро к Путину начнет выстраиваться очередь": Кедми пролил свет на будущее западников

42K прочитали Санкционная борьба между Западом и Россией идет уже давно, и за это время наша страна смогла как следует укрепить свою экономику и научилась жить в условиях постоянных ограничений и несговорчивости торговых партнеров.
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