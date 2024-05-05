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База отдыха сгорела на Кубани, масштабный пожар потушили

База отдыха сгорела на Кубани, масштабный пожар потушили

Крупный пожар вспыхнул вечером 4 мая на базе отдыха в Голубицкой станице Темрюкского района Кубани. Ветер раздул огонь, пламя охватило площадь порядка 1200 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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