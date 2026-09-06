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Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию

Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию

Чудные дела творятся в России. Внезапно суд принимает решение об изъятии у отца детей — граждан РФ, и передаче их матери в Латвии, которая честно признаётся, что ненавидит русских и желает их уничтожения.

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