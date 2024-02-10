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Илон Маск назвал происходящее на Украине мясорубкой и призвал остановить поддержку Украины

Илон Маск назвал происходящее на Украине мясорубкой и призвал остановить поддержку Украины

Заявление Джо Байдена о поддержке Украины снова заставило высказаться Илона МаскаИлон Маск на своей странице в одной из соцсетей оставил осуждающий комментарий в ответ на заявление лидера США Джо Байдена, который заявил, что, если Конгресс не станет обеспечивать военную поддержку Киеву, это будет считаться преступной халатностью.

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