Илон Маск назвал происходящее на Украине мясорубкой и призвал остановить поддержку Украины

Заявление Джо Байдена о поддержке Украины снова заставило высказаться Илона МаскаИлон Маск на своей странице в одной из соцсетей оставил осуждающий комментарий в ответ на заявление лидера США Джо Байдена, который заявил, что, если Конгресс не станет обеспечивать военную поддержку Киеву, это будет считаться преступной халатностью.