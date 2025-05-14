СФ: владельцы частных домов должны участвовать в развитии инфраструктуры

Член комитета Совфеда по региональной политике Олег Голов заявил РИА Новости, что владельцев дачных участков и частных домов необходимо обязать участвовать в развитии инфраструктуры, в том числе частичной передаче земли под общие нужды при необходимости.
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