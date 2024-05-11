Израиль заявил о начале операции против ХАМАС в Джабалии на севере Газы

Израильские военнослужащие начали проводить операции, чтобы помешать возвращению боевиков ХАМАС в город Джабалия на севере сектора Газа, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
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