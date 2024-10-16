Шизофрения: какие изменения происходят в мозге при самой загадочной болезни

Надо сказать, что эта история изрядно «бородата». Еще в первые годы XX века швейцарский психиатр Эйген Блейлер, введший в обиход слово «шизофрения», предпочитал употреблять его во множественном числе: «шизофрении», подчеркивая, что, как минимум, у болезни есть несколько существенно отличающихся форм.