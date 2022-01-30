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Эксперты объяснили, стоит ли восстанавливать автомобиль после ДТП

Эксперты объяснили, стоит ли восстанавливать автомобиль после ДТП

Эксперты объяснили, нужно ли восстанавливать повреждённый автомобиль после ДТП. В ряде случаев крайне важным показателем является сложность необходимых ремонтных работ вследствие деформации кузова, следует просчитать стоимость всех мероприятий.

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