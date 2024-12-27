Экс-главе Минтранса Башкирии предъявили окончательное обвинение

vk.com/Минтранс Республики Башкортостан СК России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александра Клебанова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.
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