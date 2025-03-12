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Царьград

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Новый запрет: водители лишатся шипованных шин с 1 июня - подробности здесь

Новый запрет: водители лишатся шипованных шин с 1 июня - подробности здесь

Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин сообщил о запрете использования зимних шипованных шин в летний период с 1 июня по 1 сентября.

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