В Челябинске вынесли приговор педофилу из Санкт-Петербурга

В Челябинской области приговорили педофила к длительному сроку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 8 августа, житель Санкт-Петербурга был признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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