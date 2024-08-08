В Челябинске вынесли приговор педофилу из Санкт-Петербурга

В Челябинской области приговорили педофила к длительному сроку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, сегодня, 8 августа, житель Санкт-Петербурга был признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.