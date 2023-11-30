Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рахимулла Алеев
    Лоббистов этого закона гнать в шею вместе с теми кто им оплачивает их скудный умишко !!!"Их выселять надо...
  • Семенков Александр
    Назовите автора этого гребанного проекта. И если он государственный чиновник, - выкиньте его с этой должности, не взи..."Их выселять надо...
  • Владимир Прокопчик
    Всех мигрантов вернуть в свои аулы. Это пятая колонна от ЦРУ против России."Их выселять надо...

Путин готовит освобождение Херсона, Николаева, Одессы, Измаила.

Путин готовит освобождение Херсона, Николаева, Одессы, Измаила.

Звучит все это сенсационно, но именно об этом сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на конференции в Ростове-на-Дону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх