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Звание «иностранный агент» как нельзя лучше подходит к «Википедии»

Звание «иностранный агент» как нельзя лучше подходит к «Википедии»

«Википедия» - эффективный инструмент пропагандистской политики США Формирование образа врага из государства - противника является аксиомой для любого агрессора всех времён и народов.

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