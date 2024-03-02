Еврокомиссар Симпсон объяснила, почему ЕС не запретил газ из России

Страны-члены Европейского союза не внесли в последний 13-й пакет санкций запрет на российский газ. Причины такого действия объяснила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции в Баку.
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