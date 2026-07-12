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Мамиашвили о травме Садулаева: «Если бы там просто был болевой эффект, он бы сражался до конца. Я в этом убежден, зная его характер»

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о травме двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева .

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