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Чем обернётся для мира победа русских в СВО: Сказаны главные слова, которые боялись произнести

Чем обернётся для мира победа русских в СВО: Сказаны главные слова, которые боялись произнести

В Москве, в Храме Христа Спасителя, завершился Съезд возрождённого Союза Русского Народа — Общества "Царьград", на который собрались свыше тысячи человек из разных уголков огромной России — чиновники и депутаты, священнослужители, представители культуры и бизнес-кругов, студенты и учёные, ветераны и действующие участники СВО, спортсмены, включая тех, кто уже вошёл в состав "Русской Дружины".

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Комментарии
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Михаил Сартин
Без прошлого нет будущего, по этому про пенсионеров не говорили и не вспоминали. Отработанный материал.
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17 час.
kornilenko28 корниленко
О молодежи нужно думать молодые семьи поддерживать . Молодые люди школьники должны быть заняты а у нас все внешкольные кружки и спортивные секции платные т.е. не доступны для всех
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11 час.

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