Чем обернётся для мира победа русских в СВО: Сказаны главные слова, которые боялись произнести

В Москве, в Храме Христа Спасителя, завершился Съезд возрождённого Союза Русского Народа — Общества "Царьград", на который собрались свыше тысячи человек из разных уголков огромной России — чиновники и депутаты, священнослужители, представители культуры и бизнес-кругов, студенты и учёные, ветераны и действующие участники СВО, спортсмены, включая тех, кто уже вошёл в состав "Русской Дружины".