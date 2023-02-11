Военное обозрение

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Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

Весной 2023 года боевые действия на Украине примут более ожесточенный характер. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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