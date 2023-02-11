Представитель администрации США Кирби спрогнозировал ужесточение боевых действий на Украине весной 2023 года

Весной 2023 года боевые действия на Украине примут более ожесточенный характер. Об этом заявил на пресс-конференции в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
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