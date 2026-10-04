📷❗️Южная Корея 1 октября в рамках 78-го Дня Вооружённых сил впервые продемонстрировала свои лазерные системы «Чхонван», показав два новых прототипа — мобильный и стационарный.
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