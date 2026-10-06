Собянин: ещё 39 БПЛА сбито на подлёте к Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что ещё 39 БПЛА сбито на подлёте к Москве. «39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожено системой ПВО Минобороны», — написал он в MAX.
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