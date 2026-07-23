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Царьград

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"Вы же понимаете, это не простые рабочие": На Украине заявили о ликвидации 38 инженеров-ракетчиков

"Вы же понимаете, это не простые рабочие": На Украине заявили о ликвидации 38 инженеров-ракетчиков

Спустя полтора года после удара по заводу "Луч" на Украине прозвучали признания, которые расходятся с прежними представлениями о случившемся.

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