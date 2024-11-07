ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Знаете, вот верилось в чудо. Казалось, что у Камалочки нашей Харрис шансы все-таки есть, невзирая на - впрочем, эти выборы с самого начала уже были неконституционными и дедушка Джо тоже продул бы их со свистом.
Разгром
Комментарии
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М
Мария
Кеннеди всё же долго продержался. Трамп столько не продержится. Он мишень, хоть бы до инаугурации дожил. Но это вряд ли.
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10 час.
ВВ
Владимир Витковский
Вы разбираетесь в сортах дерьма????? Лучше то, что хуже для врага!!!
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8 час.
Надежда
Зелька уже лизнул)
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7 час.
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