В Удмуртии транспортные полицейские и общественники оказали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

Сотрудники Ижевского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в благотворительной акции по оказанию гуманитарной помощи для жителей города Мариуполь, находящихся в одном из пунктов временного размещения в городе Ижевске Удмуртской Республики.
Сотрудники Ижевского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в благотворительной акции по оказанию гуманитарной помощи для жителей города Мариуполь, находящихся в одном из пунктов временного размещения в городе Ижевске Удмуртской Республики.
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