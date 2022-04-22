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В Удмуртии транспортные полицейские и общественники оказали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

В Удмуртии транспортные полицейские и общественники оказали гуманитарную помощь вынужденным переселенцам

Сотрудники Ижевского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в благотворительной акции по оказанию гуманитарной помощи для жителей города Мариуполь, находящихся в одном из пунктов временного размещения в городе Ижевске Удмуртской Республики.

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