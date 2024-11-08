ФСБ сообщила об обнаружении крупного схрона ВСУ в Мариуполе

Крупный тайник украинских диверсантов со взрывными устройствами обнаружили в Мариуполе. По данным регионального УФСБ, противник заготовил его при отступлении с целью проведения диверсий и терактов в дальнейшем.
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