Перес испортил Red Bull чемпионскую статистику – в Mercedes будут рады

Getty Images / Red Bull Content PoolПобеда в Кубке конструкторов за шесть гонок до конца сезона – не рекорд Титул Red Bull Racing в командном зачете 2023 года стал одним из самых быстрых в истории Формулы 1, но всё-таки не рекордным.
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