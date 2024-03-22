Политика как он...
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Политика как она есть

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Аналитик Рахман: слова Макрона по Украине связаны с боязнью Трампа

Аналитик Рахман: слова Макрона по Украине связаны с боязнью Трампа

Антироссийские заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине связаны с его страхом из-за возможной победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах, заявил эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

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Комментарии
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ГН
Галина Назарова
Аналитик Рахман ЭТО ХТО? ОТКУДА?
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20 час.
Житель Империи
Микрон ставленник Ротшильдов, его, якобы жена- смотрящий за ним, приставленный(ная), со школьных лет за одарённым мальчиком, чтобы вести его в европе по пути необходимому властной верхушке гегемонов.
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19 час.
ВераВерная
Очень интересно, только к опроснику это каким боком? Зачем спрашивать читателей, что движет Макроном?
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19 час.

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