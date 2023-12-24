Стало известно, почему из Армении будет нельзя вывозить в Россию красную икру

Правительство запретило на 6 месяцев вывоз питательного деликатесного продукта из республикиАрмянское правительство приняло постановление, согласно которому икра сига (род промысловых лучепёрых рыб семейства лососёвых, соответственно, икра у него красная) на протяжении шести месяцев будет запрещена к вывозу в другие страны.