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Стало известно, почему из Армении будет нельзя вывозить в Россию красную икру

Стало известно, почему из Армении будет нельзя вывозить в Россию красную икру

Правительство запретило на 6 месяцев вывоз питательного деликатесного продукта из республикиАрмянское правительство приняло постановление, согласно которому икра сига (род промысловых лучепёрых рыб семейства лососёвых, соответственно, икра у него красная) на протяжении шести месяцев будет запрещена к вывозу в другие страны.

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