Россия не примет участие в выборах главы Международного олимпийского комитета

Россия не будет участвовать в выборах главы Международного олимпийского комитета, так как членство Олимпийского комитета страны было приостановлено, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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