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Военное обозрение

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Сладков прокомментировал намерение командира спецназа «Ахмат» стать священнослужителем после окончания СВО

Сладков прокомментировал намерение командира спецназа «Ахмат» стать священнослужителем после окончания СВО

По мнению журналиста, генерал Алаудинов обладает всеми необходимыми качествами.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Я первый к нему пойду причищаться. Ибо только он знает как вопреки всему Бог помогает русским побеждать во всех воинах
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