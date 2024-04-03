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Патрушев: Украина вербует наемников в Таджикистане

Киевский режим вербует наемников в Таджикистане для участия в боевых действиях против России. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в среду, 3 апреля, в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов ШОС, рассказал, что посольство Украины в столице Таджикистана  Душанбе занимается вербовкой наемников, желающих вступить в интернациональный легион, который сформирован киевскими властями для участия в конфликте против России.

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