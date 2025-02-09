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В штабе общественной поддержки ЕР готовы помочь орловцам

В штабе общественной поддержки ЕР готовы помочь орловцам

«Единая Россия» приглашает орловцев на еженедельные приёмы граждан.  В штабе общественной поддержки партии дежурят депутаты различных уровней, координаторы партпроектов и представители общественных организаций.

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