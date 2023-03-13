Театр абсурда

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Как только в бойцов «Беркута» начинают лететь коктейли Молотова, - Государственная власть обязана стрелять на поражение

Как только в бойцов «Беркута» начинают лететь коктейли Молотова, - Государственная власть обязана стрелять на поражение

.Если власть – действительно власть, а не собрание марионеток!. Всё идет по плану, одураченные горцы, возмущенные побегом креаклов, взялись за булыжники и хачапури: в самом деле, нельзя же называть иноагентами всякого, кто хочет развала страны.

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