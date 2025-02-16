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Кандидат в канцлеры Вайдель: Берлин закрутил спираль эскалации в отношении РФ

Кандидат в канцлеры Вайдель: Берлин закрутил спираль эскалации в отношении РФ

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель в интервью газете Bild заявила, что немецкие власти в течение нескольких лет сами "закручивали спираль эскалации" в отношении России, в том числе поставками вооружений Украине.

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