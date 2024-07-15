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Царьград

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Участник спецоперации устроил стрельбу по детям под Волгоградом

Участник спецоперации устроил стрельбу по детям под Волгоградом

Ему не понравилось, что дети слушали музыку из колонки.Мужчина открыл огонь по группе детей, которые прогуливались на улице недалеко от его дома.

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