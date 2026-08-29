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Чтобы поиграть в The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered понадобится более мощный ПК, чем ранее. Системные требования уже опубликованы

Чтобы поиграть в The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered понадобится более мощный ПК, чем ранее. Системные требования уже опубликованы

Хватит GeForce GTX 1660 Ремастер The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, который выйдет уже 29 сентября, ожидаемо потребует более производительный ПК, чем оригинальная версия.

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