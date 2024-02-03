Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Владимир Кузнецов
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Американцы массово осудили Байдена за агрессию США на Ближнем Востоке

Американцы массово осудили Байдена за агрессию США на Ближнем Востоке

Американское издание Politico пишет, что десятки американских общественных организаций просили президента США Джо Байдена воздержаться от нанесения ударов по Ирану и странам на Ближнем Востоке в ответ на атаки на силы Соединенных Штатов в регионе.

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